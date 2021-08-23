Американские ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов COVID-19

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23 августа 2021, 17:02 Источник: Медицинская школа Университета Вашингтона в Сент-Луисе

лаборатория, pixabay.com

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, США, в рамках исследования обнаружили антитело, которое может нейтрализовать все известные мутации коронавируса нового типа.

Специалисты изучили 43 антитела и попытались установить, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2. После этого девять наиболее мощных нейтрализующих частиц были протестированы на лабораторных грызунах.

Впоследствии оказалось, что SARS2-38 способен бороться с распространенными вариантами COVID-19 — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота" и другими, более редкими мутациями. Ученые выяснили, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая не меняется. Исследователи также обратили внимание на то, что среди уникальных свойств выявленного антитела значится высокая способность нейтрализации при весьма низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя коронавирусной инфекции.

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