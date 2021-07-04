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Мясников объяснил, возможно ли антитело-зависимое усиление коронавирусной инфекции из-за прививки

, 09:09

Мясников объяснил, возможно ли антитело-зависимое усиление коронавирусной инфекции из-за прививки
медик, фото: pixels.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал сообщения о возможном антитело-зависимом усилении новой коронавирусной инфекции в связи с введением обязательной вакцинации. По его словам, пациентам не стоит этого опасаться.

«Парадоксальное усиление вирусной инфекции в результате образования антител к нему … Да, действительно, 20 лет назад, при разработке вакцин к коронавирусу, вызвавшему эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году, в эксперименте на мышах столкнулись с таким феноменом. Сегодня, при массовом применении вакцин от КОВИД мы не знаем ни одного задокументированного случая», - написал он в своем Телеграм-канале.

Мясников не исключил, что теоретически это возможно, но существуют свои подходы преодоления.

При этом он добавил, что такие понятия, как «антитело-зависимое усиление», «цитокиновый шторм», «иммунитет» становятся «оружием в неумелых или преступных руках», особенно в так называемых «околомедицинских кругах».

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал об отличиях заболевания COVID-19 у пациентов с прививкой и без. 

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