Директор центра имени Гамалеи Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник Лайт" как третий компонент повышает уровень защиты против "дельта"-штамма COVID-19 для тех, кто сделал две прививки Pfizer.
Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций направил Pfizer предложение о проведении совместных испытаний с вакциной "Спутник Лайт". Речь идет о введении препарата в качестве третьего компонента в целях усиления защитного эффекта.
Александр Гинцбург обратил внимание на то, что неизвестно, какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма коронавируса "дельта", однако, вероятно, она составляет всего 40%. Именно поэтому привитым этим препаратом необходимо бустироваться, причем лучше это делать векторным вариантом вакцины.
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