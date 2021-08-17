Директор центра имени Гамалеи Гинцбург заявил об эффективности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer

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17 августа 2021, 07:50 Источник: РИА "Новости"

прививка, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник Лайт" как третий компонент повышает уровень защиты против "дельта"-штамма COVID-19 для тех, кто сделал две прививки Pfizer.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций направил Pfizer предложение о проведении совместных испытаний с вакциной "Спутник Лайт". Речь идет о введении препарата в качестве третьего компонента в целях усиления защитного эффекта.

Александр Гинцбург обратил внимание на то, что неизвестно, какая эффективность у вакцины Pfizer против штамма коронавируса "дельта", однако, вероятно, она составляет всего 40%. Именно поэтому привитым этим препаратом необходимо бустироваться, причем лучше это делать векторным вариантом вакцины.

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