В Абхазию прибыла из России первая партия «Спутника Лайт»

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7 августа 2021, 07:20 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территорию Абхазии доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт" из Российской Федерации. Этой информацией поделились в пресс-службе местного Минздрава.

Препарат прибыл в республику накануне, шестого августа. Закупка и транспортировка данной партии вакцины финансировалась Бесланом Агрбой, главой Московской абхазской диаспоры. В ведомстве подчеркнули, что переговоры с Россией касательно поставки препарата курировал президент Аслан Бжания.

Отметим, что старт прививочной кампании в Абхазии пришелся на 12 мая. В стране начали прививать работников медицинских учреждений, после чего сотрудников силовых структур, педагогов, работников бюджетной сферы, затем остальных.

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