В России разработана технология, которая способна «воссоздавать» сны при помощи нейрогарнитуры

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7 июня 2021, 09:07

кровать, pixabay.com

В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили в рамках беседы с журналистами, что в России разработали технологию для "воссоздания" снов при помощи нейрогарнитуры.

К настоящему моменту создан интерфейс "мозг — компьютер", который использует электроэнцефалографию и нейросети. Ученые считают, что уже в 2025 году посредством нейрогарнитуры можно будет записывать собственные сны.

Участник NeuroNet НТИ, руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев в беседе с RT сообщил, что сны снятся людям в REM-фазе, которая сопровождается высокой активностью мозга. Детально воссоздать сновидения, вероятно, не удастся, однако определить их категорию получится. То есть человек сможет разобраться в своих ощущениях от увиденного во сне.

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