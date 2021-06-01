Астроном Сурдин допустил наличие микроорганизмов на Луне

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1 июня 2021, 16:21 Источник: РИА "Новости"

Луна, pixabay.com

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин допустил, что под лунной поверхностью могут жить и развиваться микроорганизмы.

В рамках научной конференции "Космос. Открытый разговор" в Москве Владимир Сурдин заявил, что никто не знает, существует ли жизнь на Луне, но под грунтом на глубине там "вполне достойные условия" для развития микробных сообществ. "Такие как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте", – уточнил эксперт.

По словам астронома, под грунтом на Луне температура составляет около минус 35-40 градусов, что является "замечательной перспективой" для экзобиологии.

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