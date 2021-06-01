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Астроном Сурдин допустил наличие микроорганизмов на Луне

, 16:21 Источник: РИА "Новости"

Астроном Сурдин допустил наличие микроорганизмов на Луне
Луна, pixabay.com

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин допустил, что под лунной поверхностью могут жить и развиваться микроорганизмы.

В рамках научной конференции "Космос. Открытый разговор" в Москве Владимир Сурдин заявил, что никто не знает, существует ли жизнь на Луне, но под грунтом на глубине там "вполне достойные условия" для развития микробных сообществ. "Такие как у нас на Земле где-нибудь в районе Якутии, в вечной мерзлоте", – уточнил эксперт.

По словам астронома, под грунтом на Луне температура составляет около минус 35-40 градусов, что является "замечательной перспективой" для экзобиологии.

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