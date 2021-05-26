В ночь на среду Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

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26 мая 2021, 07:50 Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В 4 часа 52 минуты по московскому времени минувшей ночью можно было наблюдать суперлуние. Естественный спутник приблизился к Земле на самое близкое расстояние в этом году.

Как поясняют в Московском планетарии, суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки околоземной орбиты небесного тела) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов случаются редко.

Через 10 часов после суперлуния (в 14:19 мск) произойдет полное лунное затмение. Его увидят на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. Из россиян повезет только жителям юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

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