В России создают тест для выявления мутантных коронавирусов

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25 января 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают новый тест, который позволит с высокой точностью определить наличие мутантных штаммов коронавируса. Специальные реагенты будут распознавать гены вируса, которые наименее подвержены изменениям. Тест идентифицирует сразу два фрагмента генома патогена. Это позволит исключить получение ложного результата.



Ранее в управлении по санитарному надзору США сообщили о возможности мутировавшего варианта SARS-CoV-2 уходить от некоторых тестовых систем. Существующие в России тесты не исследуют все участки генов. Ряд систем определяют только ген S, другие комбинации двух генов. В такой ситуации тест может показать ложный результат, так как тестирование проводится не в нужной для определения вируса последовательности.



Изучение двух генных участков не скажется на конечной стоимости теста. При этом время получения результата будет как у обычного аналога. В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта предупреждают, что точность теста зависит не только от его качества и возможностей, но и правильности выполнения процедуры и чистоты исследования. Патогены необходимо брать с того места, где вирус распространяется максимально активно.



