Доктор биологических наук Нетёсов оценил решение AstraZeneca сотрудничать с разработчиком «Спутника V»
11 декабря 2020, 15:17[ «Аргументы Недели» ]
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов оценил решение британской компании AstraZeneca сотрудничать с разработчиком "Спутника V".
Ранее фармацевтическая компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" о комбинации медицинских препаратов.
Сергей Нетёсов заметил в беседе с RT, что AstraZeneca является мировым фармгигантом, имеющим колоссальный опыт в разработках и в производстве препаратов. По мнению доктора наук, если эта компания всерьёз рассматривает такую возможность, значит они считают российскую вакцину перспективной.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.