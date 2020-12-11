Доктор биологических наук Нетёсов оценил решение AstraZeneca сотрудничать с разработчиком «Спутника V»

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11 декабря 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов оценил решение британской компании AstraZeneca сотрудничать с разработчиком "Спутника V".

Ранее фармацевтическая компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" о комбинации медицинских препаратов.

Сергей Нетёсов заметил в беседе с RT, что AstraZeneca является мировым фармгигантом, имеющим колоссальный опыт в разработках и в производстве препаратов. По мнению доктора наук, если эта компания всерьёз рассматривает такую возможность, значит они считают российскую вакцину перспективной.