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Археологи после таяния ледника в Норвегии нашли артефакты 4100-х годов до н.э.

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Археологи после таяния ледника в Норвегии нашли артефакты 4100-х годов до н.э.
ледник в Норвегии, pixabay.com

После таяния ледника на склоне горы в национальном парке Ютунхеймен норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов. Соответствующую информацию предоставили британские журналисты.

Ученые нашли около 70 древков стрел, обувь, ткани, а также кости оленей. Радиоуглеродное датирование выявило, что самые старые предметы относятся к 4100-м годам до нашей эры, а самые "новые" – к 1300-м годам нашей эры.

Некоторые стрелы сохранились практически в первозданном виде, поскольку большую часть времени находились внутри ледника. В частности, на их наконечниках все еще заметны следы смолы и шпагата, которые позволяли им крепиться к деревянному древку.

ЕТ

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