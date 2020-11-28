Археологи после таяния ледника в Норвегии нашли артефакты 4100-х годов до н.э.
28 ноября 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
После таяния ледника на склоне горы в национальном парке Ютунхеймен норвежские археологи обнаружили коллекцию древних артефактов. Соответствующую информацию предоставили британские журналисты.
Ученые нашли около 70 древков стрел, обувь, ткани, а также кости оленей. Радиоуглеродное датирование выявило, что самые старые предметы относятся к 4100-м годам до нашей эры, а самые "новые" – к 1300-м годам нашей эры.
Некоторые стрелы сохранились практически в первозданном виде, поскольку большую часть времени находились внутри ледника. В частности, на их наконечниках все еще заметны следы смолы и шпагата, которые позволяли им крепиться к деревянному древку.
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