Археологи нашли в Темрюкском районе Краснодарского края древнетюркское изваяние VII-VIII веков нашей эры.
Артефакт обнаружили в ходе раскопок древнего поселения неподалёку от хутора Белый. В пресс-службе краевой администрации рассказали, что раскопки ведутся в связи с работами по строительству и реконструкции участков автодороги Новороссийск-Керчь.
Чаще всего подобные артефакты встречаются на Алтае — там проживали тюркские племена. Изваяния устанавливали на святилищах или местах погребения. Позже племена тюрков вошли в состав Хазарского каганата, который господствовал в том числе и на Кубани.
Вице-губернатор Сергей Болдин отметил, что для региона такая находка — большая редкость. Её передадут в музей Фелицына.
"Маленький Остров Пасхи": В Темрюкском районе обнаружено древнее изваяние
24 ноября 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Археологи нашли в Темрюкском районе Краснодарского края древнетюркское изваяние VII-VIII веков нашей эры.