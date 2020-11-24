"Маленький Остров Пасхи": В Темрюкском районе обнаружено древнее изваяние

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24 ноября 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Археологи нашли в Темрюкском районе Краснодарского края древнетюркское изваяние VII-VIII веков нашей эры.



Артефакт обнаружили в ходе раскопок древнего поселения неподалёку от хутора Белый. В пресс-службе краевой администрации рассказали, что раскопки ведутся в связи с работами по строительству и реконструкции участков автодороги Новороссийск-Керчь.



Чаще всего подобные артефакты встречаются на Алтае — там проживали тюркские племена. Изваяния устанавливали на святилищах или местах погребения. Позже племена тюрков вошли в состав Хазарского каганата, который господствовал в том числе и на Кубани.



Вице-губернатор Сергей Болдин отметил, что для региона такая находка — большая редкость. Её передадут в музей Фелицына.