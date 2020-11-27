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Оксфорд попробует лечить covid средством от подагры

, 16:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Оксфорд попробует лечить covid средством от подагры
Оксфорд на фото pixabay.com

Коронавирус хотят лечить средством от подагры. Британские исследователи анонсировали испытание Колхицина, который используется для лечения упомянутой болезни. Теперь препаратом попробуют лечить Covid-19.

Оксфордские ученые планируют провести крупнейшее клиническое исследование. Они хотят попробовать вылечить коронавирус Колхицином. Это противовоспалительное средство используется для лечения подагры.

«Колхицин является привлекательным препаратом для оценки в ходе восстановительного испытания», — заявил Питер Хорб. Этот профессор Оксфорда является одним из главных исследователей: «он очень хорошо изучен, недорог и широко доступен».

Группа ученых планирует набрать 2500 пациентов, заразившихся коронавирусом. Им пропишут колхицин, а потом будут смотреть дало ли это какой-то результат.

Ранее хороший результат показал дексаметазон. Это противовоспалительное средство позволило снизить смертность у тяжелобольных пациентов.

За время пандемии британские ученые уже выступал с неожиданными предложениями. Там уже включили аспирин в курс лечения коронавируса. Этот препарат используется для разжижения крови. А с этой проблемой сталкиваются заразившиеся коронавирусом.

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