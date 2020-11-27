Оксфорд попробует лечить covid средством от подагры

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27 ноября 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Оксфорд на фото pixabay.com

Коронавирус хотят лечить средством от подагры. Британские исследователи анонсировали испытание Колхицина, который используется для лечения упомянутой болезни. Теперь препаратом попробуют лечить Covid-19.

Оксфордские ученые планируют провести крупнейшее клиническое исследование. Они хотят попробовать вылечить коронавирус Колхицином. Это противовоспалительное средство используется для лечения подагры.

«Колхицин является привлекательным препаратом для оценки в ходе восстановительного испытания», — заявил Питер Хорб. Этот профессор Оксфорда является одним из главных исследователей: «он очень хорошо изучен, недорог и широко доступен».

Группа ученых планирует набрать 2500 пациентов, заразившихся коронавирусом. Им пропишут колхицин, а потом будут смотреть дало ли это какой-то результат.

Ранее хороший результат показал дексаметазон. Это противовоспалительное средство позволило снизить смертность у тяжелобольных пациентов.

За время пандемии британские ученые уже выступал с неожиданными предложениями. Там уже включили аспирин в курс лечения коронавируса. Этот препарат используется для разжижения крови. А с этой проблемой сталкиваются заразившиеся коронавирусом.