В Британии добавили аспирин в курс лечения коронавируса

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7 ноября 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

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Тысячи британских пациентов с коронавирусом будут получать аспирин. Препарат был добавлен в список потенциальных методов лечения COVID-19.

Британские ученые приступили к исследованию возможностей аспирина. Препарат был добавлен в список потенциальных методов лечения коронавируса. Теперь лекарство проходит тестирование.

«Аспирин широко используется для предотвращения образования тромбов при сердечных приступах, инсультах и преэклампсии у беременных женщин», — объясняет профессор Мартин Ландрей. Он один из главных исследователей и разъясняет пользу аспирина.

Covid-пациенты подвергаются риску образования тромбов. Аспирин используется для разжижения крови. Это и стало причиной пристального внимания специалистов к этому препарату.

К слову, в Британии история про свойства аспирина в контексте лечения коронавируса развивается очень стремительно. Накануне говорили, что к препарату еще только начали присматриваться ученые. А сегодня его уже включили в список потенциальных методов лечения.