В Великобритании аспирин могут использовать при лечении коронавируса

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6 ноября 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Аспирин может быть рекомендован при лечении covid-19. Британские ученые работают над потенциальными методами лечения коронавируса. Сейчас они внимательно присматриваются к препарату для разжижения крови.

Британские ученые присмриваются к аспирину, как к потенциальному препарату, рекомендованному при лечении коронавируса. Он разжижает кровь. А это очень важно при борьбе с болезнью.

«Есть четкое основание полагать, что аспирин может быть полезен», — заявил Питер Хорби. Он входит в команду исследователей: «Эот препарат безопасен, недорог и широко доступен».

При заболевании коронавирусом пациенты подвергаются высокому риску образования тромбов. Как раз с этим и борется аспирин.

Сейчас в Великобритании проводятся исследования. Его участники будут случайным образом получать 150 мг аспирина в дополнение к обычному комплексу препаратов. Их анализы будут сравниваться с анализами других добровольцев.