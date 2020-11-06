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В Великобритании аспирин могут использовать при лечении коронавируса

, 18:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Великобритании аспирин могут использовать при лечении коронавируса
фото: pixabay.com

Аспирин может быть рекомендован при лечении covid-19. Британские ученые работают над потенциальными методами лечения коронавируса. Сейчас они внимательно присматриваются к препарату для разжижения крови.

Британские ученые присмриваются к аспирину, как к потенциальному препарату,  рекомендованному при лечении коронавируса. Он разжижает кровь. А это очень важно при борьбе с болезнью.

«Есть четкое основание полагать, что аспирин может быть полезен», — заявил Питер Хорби. Он входит в команду исследователей: «Эот препарат безопасен, недорог и широко доступен».

При заболевании коронавирусом пациенты подвергаются высокому риску образования тромбов. Как раз с этим и борется аспирин.

Сейчас в Великобритании проводятся исследования. Его участники будут случайным образом получать 150 мг аспирина в дополнение к обычному комплексу препаратов. Их анализы будут сравниваться с анализами других добровольцев.

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