В Великобритании аспирин могут использовать при лечении коронавируса

Аспирин может быть рекомендован при лечении covid-19. Британские ученые работают над потенциальными методами лечения коронавируса. Сейчас они внимательно присматриваются к препарату для разжижения крови.
Британские ученые присмриваются к аспирину, как к потенциальному препарату, рекомендованному при лечении коронавируса. Он разжижает кровь. А это очень важно при борьбе с болезнью.
«Есть четкое основание полагать, что аспирин может быть полезен», — заявил Питер Хорби. Он входит в команду исследователей: «Эот препарат безопасен, недорог и широко доступен».
При заболевании коронавирусом пациенты подвергаются высокому риску образования тромбов. Как раз с этим и борется аспирин.
Сейчас в Великобритании проводятся исследования. Его участники будут случайным образом получать 150 мг аспирина в дополнение к обычному комплексу препаратов. Их анализы будут сравниваться с анализами других добровольцев.