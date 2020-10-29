Специалисты Роспотребнадзора выявили у летучих мышей в России коронавирусы

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29 октября 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

летучая мышь, pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора в рамках исследования выявили коронавирусы у летучих мышей на территории России, однако к настоящему моменту нельзя сказать, о каком именно типе вируса идет речь.

Руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что исследование также дало возможность установить последовательность геномов целого ряда других вирусов, не относящихся к коронавирусам.

Подчеркивается, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, которые также могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний. Сперанская заметила, что людям не следует трогать летучих мышей и разорять места их обитания.

Исследование будет длиться в течение двух лет.