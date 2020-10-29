Специалисты Роспотребнадзора выявили у летучих мышей в России коронавирусы
29 октября 2020, 07:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Специалисты Роспотребнадзора в рамках исследования выявили коронавирусы у летучих мышей на территории России, однако к настоящему моменту нельзя сказать, о каком именно типе вируса идет речь.
Руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что исследование также дало возможность установить последовательность геномов целого ряда других вирусов, не относящихся к коронавирусам.
Подчеркивается, что летучие мыши не опаснее, чем другие дикие животные, которые также могут быть переносчиками опасных для человека заболеваний. Сперанская заметила, что людям не следует трогать летучих мышей и разорять места их обитания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.