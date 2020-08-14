Гренландия тает

14 августа 2020, 17:22[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Ледяной щит Гренландии стремительно исчезает. Она тает. Ученые пытаются понять, чем это чревато.
Таяние ледников в Гренландии, видимо, уже перешло точку невозврата. Даже если глобальное потепление прекратится, ледник не прекратит таять. Ученые пришли к такому выводу после изучения данные со спутников за последние 40 лет.
«Примерно в 2000 году количество льда и воды, вытекающих из суши в море, начало устойчиво расти», — сообщают исследователи: «Ледники теряли 500 миллиардов тонн льда в год. За последнее десятилетие скорость потерь льда оставалась на очень высоком уровне».
Ледники в Гренландии и раньше таяли. Но зимой выпадал снег. Он компенсировал потери. Нынешнее таяние ледников достигает новых отрицательных рекордов. Шансы на восстановление ледяного панциря выглядят ничтожными. Даже если климат останется прежним, или температура остынет, это все равно приведет к потере льда.
Чем все обернется пока точно не ясно. Ученые прогнозируют глобальное повышение уровня океана. В прошлом году он увеличился на 2,2 миллиметра всего за два месяца.
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