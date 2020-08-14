Ученые узнали тайну Бетельгейзе

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14 августа 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: ESO

Бетельгейзе на фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O. Gorman/P. Kervella

Самая яркая звезда Млечного пути могла взорваться. И это могло произойти в XIV веке. Именно с возможным взрывом астрономы связывают таинственное потускнение Бетельгейзе. Хотя есть и другие версии.

Бетельгейзе потускнела в октябре прошлого года. НАСА опубликовала снимки. Судя по ним, вокруг самой яркой звезды Млечного пути образовалось гигантское скопление горячего материала. Он был выброшен в космос и образовал огромное пылевое облако.

Тайна Бетельгейзе волновала ученых, как раз с осени прошлого года, когда она вдруг потускнела. Теперь астрономы получили снимки с телескопа Хаббл. Они увидели выброс сверхгорячей плазмы.

«Образовавшееся облако блокировало свет примерно с четверти поверхности звезды», — сообщает Европейское космическое агентство. Астрономы добавляют, что теперь Бетельгейзе уже вернулась к прежнему уровню яркости. Они расшифровывают съемки с Хаббла: «С помощью Хаббла мы видим материал, который покидает видимую поверхность звезды и перемещается через атмосферу. После этого образуется пыль. Она и заставила звезду казаться тусклой».

Ученые добавляют, что выводы не стропроцентная уверенность. Пару лет назад утверждалось, что Бетельгейзе может взорваться. И если это произойдет, Земля может остаться без океана.

Бетельгейзе находится на расстоянии 725 световых лет от Земли. И если потускнение произошло только в нынешнее время, это может говорить о том, что взрыв на звезде произошел в начале 14 века.