Ритуальный сосуд каменного века найден в курганах под Краснодаром

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3 августа 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Археологи сообщили о новой сенсационной находке на месте строительства Дальнего Западного обхода Краснодара трассы М-4 «Дон». На раскопках большого кургана из Новотитаровской группы обнаружен керамический сосуд времен позднего каменного века. По версии ученых, артефакту больше пяти тысяч лет.

На эту мысль исследователей наводит форма сосуда, донышко у которого не плоское, как у более «молодых» керамических изделий, а яйцеобразное. Сосуды с яйцевидным донышком служили древним людям в качестве ритуальных предметов и применялись в погребальной культуре.

5-тысячелетний сосуд был найден в самом центре шестиметрового кургана, расположенного возле населенных пунктов Осечка и Примаки в Динском районе. Ранее в большом кургане были найдены и другие предметы, традиционные для погребений: бронзовые бусины и наконечники метательного оружия, относящиеся к раннему железному веку сарматской культуры. Все эти находки позволяют предположить, что в центре большого кургана был погребен представитель знати, возможно, вождь. Состоятельность данной версии ученые намерены доказать исследованиями обнаруженных артефактов.

К слову, при изучении местности археологи используют передовые технологии разведочной неинвазивной геофизики. Иными словами, они могут заглянуть в самое сердце курганов без проведения раскопок. К их услугам – воздушные лазерные сканеры, размещенные на беспилотниках, электротомография и микромагнитная разведка. Вся полученная с помощью высокоточных приборов информация поступает на специальную платформу, которая может создавать 3D-модели каждого кургана, погребения или предмета, скрытого в толще земли. Подобные методики еще только начинают применяться при проведении археологических изысканий, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Напомним, в июле нынешнего года при строительстве Западного обхода Краснодара было найдено древнее оружие, относящееся к эпохе ранней бронзы – III тысячелетию до н. э. В числе найденных предметов – каменное метательное оружие под названием праща. Специалисты называют пращу «библейским» орудием, ведь именно с ее помощью, по древней легенде, будущий царь Иудеи и Израиля Давид победил великана Голиафа.

Ранее на территории будущего строительства Западного обхода были найдены захоронение вождя племени и массовое ногайское захоронение XVIII–XIX веков.