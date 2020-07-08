Древнее оружие найдено при строительстве Западного обхода Краснодара

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8 июля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: каменная праща, III тысячелетие до н. э. /vk.com/gkavtodor

Оружие, которым пользовались древние воины, найдено археологами на месте будущего строительства Западного обхода Краснодара на М-4 «Дон». В настоящий момент ученые исследуют два больших кургана, расположенных возле населенных пунктов Осечка и Примаки. Здесь во время археологических раскопок были найдены ценные артефакты, предположительно, к эпохе ранней бронзы – III тысячелетию до н. э. В их числе – метательное оружие под названием праща, вызвавшее особый интерес ученых.

Специалисты называют пращу «библейским» орудием, ведь именно с ее помощью, по древней легенде, будущий царь Иудеи и Израиля Давид победил великана Голиафа.

Вместе с пращой – каменным шаром, который древние воины вкладывали в ремень, раскручивали над головой и метали в сторону противника, в курганах обнаружены и другие фрагменты древнего оружия, а также детали лошадиной упряжи, так называемые псалии. Теперь ученые займутся исследованием находок, выясняя, какие тайны они скрывают от нас. А раскопки на месте будущего Дальнего Западного обхода столицы Кубани продолжатся. Их будут проводить до сентября нынешнего года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Напомним, летом нынешнего года археологам удалось найти на территории будущего строительства Западного обхода захоронение вождя племени и массовое ногайское захоронение XVIII–XIX веков.