США запустили ракету Atlas V, чтобы найти жизнь на Марсе
30 июля 2020, 15:48[ «Аргументы Недели» ]
Во Флориде успешно стартовала ракета Atlas V с исследовательским аппаратом Perseverance, предназначением которого является изучение Марса на предмет наличия жизни, сообщается на сайте NASA.
Ровер Perseverance оснащен семью научными инструментами, в том числе вертолетом, который впервые пролетит над поверхностью другой планеты.
Одной из главных задач марсохода станет сбор образцов грунта, которые через несколько лет заберет следующая миссия и доставит на Землю в 2031 году. Прибытие аппаратов на Марс намечено на вторую половину февраля 2021 года.
Ракета-носитель Atlas V принадлежит компании United Space Alliance.
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