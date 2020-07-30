США запустили ракету Atlas V, чтобы найти жизнь на Марсе

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30 июля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Perseverance на Марсе, фото: nasa.gov

Во Флориде успешно стартовала ракета Atlas V с исследовательским аппаратом Perseverance, предназначением которого является изучение Марса на предмет наличия жизни, сообщается на сайте NASA.

Ровер Perseverance оснащен семью научными инструментами, в том числе вертолетом, который впервые пролетит над поверхностью другой планеты.

Одной из главных задач марсохода станет сбор образцов грунта, которые через несколько лет заберет следующая миссия и доставит на Землю в 2031 году. Прибытие аппаратов на Марс намечено на вторую половину февраля 2021 года.

Ракета-носитель Atlas V принадлежит компании United Space Alliance.

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