«Знаете, как Рогозин полетит на Марс? Быстро вращая языком», Доренко о потере России лидерства в космосе

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Больше года назад Сергей Доренко давал интервью RTVI и говорил о потери России лидерства в космосе. Он вспоминал как еще будучи мальчишкой гордился очередным полетом советских космонавтов, но все это в прошлом.

«Россия всегда была нищей страной, но тогда мы были воодушевлены. Мы подтирали зад газетой «Коммунист», на которую нас заставляли подписываться, но мы понимали, что деньги идут на космос. А сейчас мы такие же нищие, только теперь мы думаем, что это идет на яхту олигархам», - рассказал телеведущий.

Он признался, что Россия давно утратила лидерство в космической промышленности, что наши «Союзы» и «Протоны» - наследие СССР, и со временем они летают только хуже. А чиновники рапортуют и строят планы, за которыми нет никакой реальной работы.

«Знаете, как Рогозин полетит на Марс? Быстро вращая языками. Столько, сколько он болтает языком, он мог бы быть катером, он мог бы быть торпедой, он мог бы полететь на Марс. Они крутят языками, вместо того чтобы работать. Они надеются на чудо, на щуку, на Конька-Горбунка. Но не будет этого», - признает Доренко.