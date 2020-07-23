Все новости >>

Аргументы Недели Наука 13+

«Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» стартовал с космодрома Байконур

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

«Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» стартовал с космодрома Байконур
МКС, фото: pixabay.com

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовала сегодня с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. На сайте Роскосмоса ведется прямая трансляция.

Несколькими часами ранее Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов одобрила запуск ракеты-носителя.

20 июля на Байконуре ракета-носитель "Союз-2.1а" была выведена в вертикальное положение на стартовый комплекс. Транспортный корабль доставит на Международную космическую станцию необходимые материалы и оборудование. Это второй запуск грузового корабля России к МКС в 2020 году и первый российский летний пуск в этом году.

После двух витков корабля (через 3 часа 21 минуту) запланирована его стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

НС

Мнение

Что делать с коррупцией в России: чем все закончится

Что делать с коррупцией в России: чем все закончится

Одна из первостепенных задач современного российского общества – это борьба с коррупцией. Но почему эта, на первый взгляд, не самая главная цель выдвинулась в приоритет? Разве нет других более актуальных тем? Разве развитие сельского хозяйства, промышленности, укрепление обороноспособности - менее важные, для государства, задачи? Чем же так важна эта самая борьба с коррупцией, давайте разбираться.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью