«Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» стартовал с космодрома Байконур

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23 июля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

МКС, фото: pixabay.com

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовала сегодня с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. На сайте Роскосмоса ведется прямая трансляция.

Несколькими часами ранее Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов одобрила запуск ракеты-носителя.

20 июля на Байконуре ракета-носитель "Союз-2.1а" была выведена в вертикальное положение на стартовый комплекс. Транспортный корабль доставит на Международную космическую станцию необходимые материалы и оборудование. Это второй запуск грузового корабля России к МКС в 2020 году и первый российский летний пуск в этом году.

После двух витков корабля (через 3 часа 21 минуту) запланирована его стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента МКС.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.