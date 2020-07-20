Экспертиза подтвердила: «екатеринбургские останки» принадлежат царской семье Романовых

Аргументы Недели → Наука 13+

20 июля 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

семья Романовых,фото: соцсети

Историко-архивная экспертиза, проведенная в рамках расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, действительно принадлежат семье императора.

Об этом сообщил заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях. Экспертиза была проведена на основании документов белогвардейского следствия. Некоторые частные вопросы еще остались, но "основная картина прояснена".

По словам Пчелова, в исследовании принимала участие группа экспертов-историков, "причем не просто историков, а источниковедов, которые работают с историческими источниками, непосредственно знают, как их анализировать". "Следственный комитет поставил вопросы - что происходило, начиная с отречения Николая II, и дальше: их перевоз в Сибирь, Тобольск, в Екатеринбург, и прочее. Так что это очень масштабная была экспертиза", - подчеркнул историк.

Останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг, были найдены в июле 1991 года в окрестностях Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. В ходе следствия по уголовному делу, которое вела Генпрокуратура России, останки были идентифицированы. 17 июля 1998 года, в 80-ю годовщину расстрела, останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В июле 2007 года были найдены останки царевича Алексея и великой княжны Марии.