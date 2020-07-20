В Оксфорде смогли создать вакцину от коронавируса

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20 июля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Ученые из Оскфорда объявили результаты исследования вакцины от коронавируса. Эксперимент показал хороший результат. Вакцина формирует иммунитет к covid-19.

Опытный образец был опробован на 1000 человек. Из них половине была введена экспериментальная вакцина, а половине нет. Теперь исследования завершены. Результат: оксфордская вакцина безопасна, кроме того, вызывает двойной иммунитет.

«Мы видим хороший иммунный ответ почти у всех», — заявил доктор Адриан Хилл. Он работает директором Института Дженнера в Оксфордском университете: «Что эта вакцина делает особенно хорошо, так это запускает обе руки иммунной системы».

Принцип вакцины основан на том, что нейтрализующие антитела вырабатываются молекулами, которые блокируют инфекцию. Помимо этого, вакцина вызывает цепную реакцию в клетках, которая также помогает бороться с коронавирусом.

Сейчас проводятся более масштабные исследования. В них принимают участие уже 10 тысяч человек.

Работа над вакциной против коронавируса идет по всему миру. В России исследования также проводятся. Они тоже показывают высокий результат.