Японский ученый призвал россиян готовиться к учащению ливней из-за глобального потепления

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14 июля 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ливень в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаеси Исии заявил, что России, как и Японии, следует готовиться к тому, что ливневых дождей из-за глобального потепления станет больше.

Японский ученый напомнил, что Россия находится в высоких широтах и представляет собой регион, который существенно влияет на потепление. Именно поэтому россияне должны быть готовы к более частым и сильным ливням в будущем на всей территории страны.

Масаеси Исии также подчеркнул, что не следует ожидать завершения периода потепления климата в ближайшие пять лет.