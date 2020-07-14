Японский ученый призвал россиян готовиться к учащению ливней из-за глобального потепления

Научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаеси Исии заявил, что России, как и Японии, следует готовиться к тому, что ливневых дождей из-за глобального потепления станет больше.
Японский ученый напомнил, что Россия находится в высоких широтах и представляет собой регион, который существенно влияет на потепление. Именно поэтому россияне должны быть готовы к более частым и сильным ливням в будущем на всей территории страны.
Масаеси Исии также подчеркнул, что не следует ожидать завершения периода потепления климата в ближайшие пять лет.
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