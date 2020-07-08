Российские физики разработали эффективный метод производства биомаркеров для медицинской диагностики

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8 июля 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

лаборатория, Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

Российские физики разработали эффективный и экономичный метод производства биомаркеров из кремния для медицинской диагностики. Испытание новой технологии на животных ожидается в начале следующего года.

Уточняется, что с помощью электрохимической и лазерной обработки из кремния производятся наночастицы, которые не наносят почти никакого вреда здоровью. Такие маркеры при попадании в организм человека способны выявлять патологические ткани, в частности, злокачественные опухоли.

Основной автор работы, доцент кафедры общей физики и молекулярной электроники физического факультета МГУ Станислав Заботнов уточнил, что изготовленные с помощью новой технологии кремниевые наночастицы были помещены на поверхность агарового геля, который имитировал биологическую ткань. Благодаря присущему частицам сильному рассеянию света были получены высококонтрастные изображения неоднородностей, что стало серьезным шагом вперед в сфере решения задач биомедицинской диагностики.