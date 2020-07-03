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Как российские учёные становятся китайскими шпионами

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Как российские учёные становятся китайскими шпионами

Разведки двух стран доставляют больше всего головной боли ФСБ РФ. Наиболее активно в России шпионят американцы и китайцы. Причём ЦРУ больше занято политической разведкой. Оно вербует агентов влияния в высших эшелонах власти и бизнеса. Наследники Мао сосредоточились на научном шпионаже. Китайская разведка по всему миру охотится за военно-техническими секретами. Порой в её сети попадают и наши учёные.

Сейчас китайцы – наши союзники. Поделиться с ними информацией вроде бы и не грех. Но секреты есть секреты. За их разглашение раньше ставили к стенке. Теперь дают длительный тюремный срок.

Громкое дело о государственной измене возбуждено в Санкт-Петербурге местным управлением ФСБ. По печально знаменитой 275-й статье УК РФ до 20 лет лишения свободы грозит 78-летнему доктору технических наук, члену-корреспонденту Санкт-Петербургской инженерной академии, президенту Арктической академии наук Валерию Митько. Его обвиняют в передаче китайским спецслужбам статьи, в которой говорится о методах обнаружения подводных лодок. Сам Митько обвинение в госизмене отрицает. Однако в рамках уголовного дела, возбуждённого ещё 11 февраля 2020 года, Дзержинский суд Санкт-Петербурга отправил Митько под домашний арест. 5 июня ему продлили меру пресечения до 10 октября. Валерий Брониславович лишь с виду крепок. На самом деле учёный, переживший три инфаркта, с пятью стентами в сердце, с полиартритом, гипертонией, ишемической болезнью сердца, тремя операциями по удалению грыж, сильным переломом левого голеностопа, не выдержит условий СИЗО.

Нашего учёного попытались завербовать ещё в 2016 году, когда ему предложили преподавать в Даляньском морском университете в Китае в качестве приглашённого профессора. В КНР он ездил с лекциями по гидрофизике дважды в году. Как утверждает адвокат учёного Иван Павлов, в марте 2018 года сотрудники ФСБ негласно вскрыли в аэропорту багаж Митько и скопировали находившиеся там бумаги. Один из документов и был впоследствии признан экспертами содержащим государственную тайну, связанную с вопросами гидроакустики. Сам учёный уверяет, что взял его из открытых источников и собирался использовать во время лекций.

У Митько было немало предшественников, которых обвиняли в связях с китайской разведкой. Их судьба была печальной.

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ПВ

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