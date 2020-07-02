Аргументы Недели → Наука 13+

2 июля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Швеции предложили снести памятник королю Карлу XII и поставить памятник психически нездоровой экоактивистке Грете Тунберг. С подобными же идеями выступают московские деятели зелёного движения, ратующие за установку статуи этой шведской недоучке в парке Сокольники.



Вакханалия безумия захлёстывает мир, экологическая тематика превращается в экстремизм, равно как и идеи позитивного расизма, когда неполноценное и нездоровое получает социальные приоритеты перед полноценным и здоровым. Но серьёзные учёные не поддаются на кликушеские завывания экологических террористов. О состоянии экологической науки и перспективах человечества «Аргументы недели» беседуют с одним из старейших работников российской санитарно-эпидемиологической службы России, кандидатом философских наук Владимиром Котляром.



"У природы есть мощнейший восстановительный ресурс, способность к регенерации. Действительно, в последние десятилетия перед человечеством встала и последовательно обостряется проблема деградации биосферы и резкого ухудшения условий жизни общества. Считается, что в основе данного процесса лежит снижение способности биосферы к поддержанию негэнтропийного баланса и снижению производства биомассы под воздействием производственно-хозяйственной деятельности. Задача сохранности системы биосферы и общества соответственно состоит в сохранности и развитии производительности биосферы. Для решения этой задачи необходимо осмыслить механизмы функционирования биосферы и общества как взаимосвязанных систем, и понять механизмы результирующего взаимодействия", -считает учёный.



Но этим никто не занимается. Климатологи занимаются климатом, экологи занимаются экологией, океанологи океаном. Но рассмотрением системы общество-природа как термодинамической системы почти никто не занимается.



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