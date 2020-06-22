Тропою ложных солнц: куда уведут ложные экологические представления

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 июня 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Котляр Владимир Моисеевич

В Швеции предложили снести памятник королю Карлу XII и поставить памятник психически нездоровой экоактивистке Грете Тунберг. С подобными же идеями выступают московские деятели зелёного движения, ратующие за установку статуи этой шведской недоучке в парке Сокольники.

Вакханалия безумия захлёстывает мир, экологическая тематика превращается в экстремизм, равно как и идеи позитивного расизма, когда неполноценное и нездоровое получает социальные приоритеты перед полноценным и здоровым. Но серьёзные учёные не поддаются на кликушеские завывания экологических террористов. О состоянии экологической науки и перспективах человечества «Аргументы недели» беседуют с одним из старейших работников российской санитарно-эпидемиологической службы России, кандидатом философских наук Владимиром Котляром.

- Что Вы думаете обо всех этих экологических инициативах, символом которых стала Грета Тунберг?

- Я полностью согласен с президентом Путиным, назвавшим её плохо информированной девочкой. Президент Путин, как всегда, чрезвычайно деликатен и сдержан. В реальности же у нас очень слабые представления о биосфере как о термодинамической системе, и о механизмах влияния человеческого общества на окружающую среду.



- То есть Вы не считаете, что выбросы влияют на потепление климата? Что мусор в океане убивает всё живое вокруг? Что розлив солярки вокруг Норильска погубит локальный биоценоз?

- Все зависит от объёмов выбросов и от состава отходов. У природы есть мощнейший восстановительный ресурс, способность к регенерации. Действительно, в последние десятилетия перед человечеством встала и последовательно обостряется проблема деградации биосферы и резкого ухудшения условий жизни общества. Считается, что в основе данного процесса лежит снижение способности биосферы к поддержанию негэнтропийного баланса и снижению производства биомассы под воздействием производственно-хозяйственной деятельности. Задача сохранности системы биосферы и общества соответственно состоит в сохранности и развитии производительности биосферы. Для решения этой задачи необходимо осмыслить механизмы функционирования биосферы и общества как взаимосвязанных систем, и понять механизмы результирующего взаимодействия.

- Разве этим никто не занимается?

- В том то и дело, что нет. Климатологи занимаются климатом, экологи занимаются экологией, океанологи океаном. Но рассмотрением системы общество-природа как термодинамической системы почти никто не занимается, разве что мой научный руководитель Илья Новик, которому уже за девяносто, и я, которому тоже пошёл девятый десяток. А у нас на излёте советской власти в Институте системных исследований мы пытались создать это направление, с привлечением математиков для создания моделей, куда можно было бы вводить переменные и коэффициенты, чтобы понимать, как будет реагировать, скажем, Гольфстрим, если мы повернём реки в Сибири, и как это скажется на флоре и фауне всего остального мира. Тогда ещё советская наука была впереди мировой, ведь именно Никите Моисееву принадлежит первенство в расчётах последствий ядерной войны – осмысление последствий такого воздействия на природу как выброс миллионов тонн пепла в верхние слои атмосферы продемонстрировал полную бессмысленность ядерного оружия. Неважно, кто прав и кто виноват, кто первый начал – погибнут все без исключения. Увы, с развалом СССР все исследования у нас прекратились, мы живём запасом прочности и интеллектуальным багажом ещё той науки. Лично у меня есть возможность строить только умозрительные, теоретические модели.

- Скажите, а вот теоретически, можно ли человек улучшить биосферу?

- Фундаментом и основной функцией биосферы является производство биомассы зеленым покровом суши и планктоном водных объектов. Энергетика биосферы строится на механизме преобразования электромагнитной энергии Солнца в негэнтропию живого вещества. Вы, наверно, знаете, что если в систему не поступает энергия извне на поддержание связей между элементами, на обеспечение функционирования этих элементов как единого сложного целого, то система рано или поздно распадётся. Это называется тепловой смертью системы. Так вот, энергия, поступающая извне, грубо говоря, есть негэнтропийный ресурс. Основной негэнтропийный ресурс нашей планеты – это солнечная энергия. Она из света, в конечном итоге, превращается в пищу для всего живого. Если говорить более сложным языком, образовавшаяся и аккумулированная информационно-биогеохимическая негэнтропия восходит на основе биомеханизмов диссипации и обеспечивает слаженную систем работы биосферы с восхождением негэнтропии на самый верх пищевой пирамиды вплоть до нас, Гомо Сапиенс.



Биосфера как слаженная и очень сложная система обеспечивает полный круговорот замкнутых биогеохимических циклов; живое вещество возможно лишь благодаря использованию солнечной и других, менее эффективных, видов энергии. А вот механизмы работы структур и подсистем одной большой системы биосферы мало изучены на текущий момент.

-Какое место в этой системе занимает человеческое общество?

- Общество не производит негэнтропии. Оно только потребляет, использует и преобразует ее, черпая условия существования и изымая полуфабрикаты. В этом принципиальное отличие общества от биосферы и его неустранимая зависимость от биосферы. Более того, оно распространяет свое влияние на все сферы функционирования биосферы. При этом общество создает из продуктов биосферы совершенно несвойственные ей, чуждые и опасные продукты. Которые в виде орудий своей деятельности внедряет в биосферу, а также в виде отходов и побочных продуктов сбрасывает в биосферу.

- Пока общество, в основном, негативно влияет на природные среды, вызывая изменение температуры и прозрачности атмосферы и водных объектов, изменяя биологический и солевой состав вод и почв. Искажения природных сред, возникающие в результате человеческой деятельности, влекут непредвиденные последствия, прежде всего изменение турбулентности и общей температуры биосферы. Объем и характер изменений нуждается не только в количественном исчислении, но в системе дополнительных расчетов, могущих предвидеть и описать возникающее новое качество. Пока этого ничего нет, остро встает задача снизить неадекватное воздействие на природную среду обитания, то есть когда воздействуем, а последствий просчитать не можем, как это стало с Аральским морем.



- Как же снизить негативное воздействие?

- Одним из решающих методологических средств снижения негативного воздействия общества на биосферу является проектирование всей искусственных объектов и всех технологических процессов с учетом экологической составляющей, прежде всего материалоемкости и энергоемкости процесса изготовления, эксплуатации изделия на всех этапах его жизненного цикла, включая его будущую утилизацию. Метод системного проектирования, разработанный и примененной фирмой ДАССО при проектировании Боинга 767 в Сиэтле, позволил сократить все материальные и эксплуатационные затраты на треть. Что же касается энерго- и техновооруженности отдельных регионов, наций и цивилизаций, и их влияния на биосферу в глобальном и региональном масштабе, то тут следует создать экологическую карту мира. Это должна быть цифровая и живая, динамичная карта, с несколькими десятками информационных слоёв: от гидро- и литосферы до размещения промышленных и сельскохозяйственных объектов. Карта должна иметь три основных типа зонирования. Красные зоны – это экологически неблагополучные, перегруженные промышленностью и являющиеся источником опасных выбросов. Желтые – умеренно равновесные, где воздействие на природу и здоровье населения ещё не критично. И зеленые зоны, чистые и заповедные, можно сказать, это лёгкие, печень и почки планеты, источники кислорода, пресной воды, здоровой пищи, например, долина Амазонки, Сибирь, Океания и другие.

- Наличие экологических карт должно составить фундаментальную платформу управления процессом глобальной экологизации цивилизации. Но это уже вопросы экономики и политики.

- А что Вы думаете о ноосфере?

- Это в основном плод фантазии философов-натуралистов. Ноосфера - это предел целесообразного совместного экологического развития планеты и общества, где предел – это разумный и системный органический симбиоз природы и общества. Авторы это концепции, Леруа, Шарден и Вернадский, так и не сформулировали содержательное понятия ноосферы. Которое, по здравому смыслу, подразумевает становление глобальной сферы разума через слияние биосферы и общества целостную органическую систему. Но это неосуществимо с точки зрения термодинамики систем, если только авторы не представляли себе систему Природа-Общество как принципиально новую эволюционную сущность . Но это скорее идея Станислава Лема – разумный океан, как он описан в романе «Солярис».

- То есть на текущий момент и в обозримом будущем мы остаемся венцом творения?

- Человечеству вряд ли когда-нибудь удастся наделить биосферу разумом. Поэтому бремя организации разумного поведения системы ложится на общество, а производство негэнтропии на биосферу. Хотя за последнее время отдельные государства и производственные структуры разработали и применяют различные экологически чистые локальные технологии, но их энергопроизводительность обычно ограничена бытовым уровнем и соответствующим объемом применения. Говорить о влиянии локальных промышленных кластеров на экологию планеты бессодержательно, пока у нас нет глобальной экологической карты.



Для внедрения вышеизложенных принципов рациональной экологической политики необходимо разработать философско-методологические принципы, основанные на конгнитивном стиле мышления, а также разработать экономические и политические механизмы применения этих принципов на практике. Необходимо разработать математический аппарат для оценки уровня негэнтропии биосферы и количественной оценки расходования ее запасов и резервов. В отдельную задачу должна быть выделена проблема сохранности генофонда биосферы и регулирования роста населения. Именно расчет затрат негэнтропии должен быть положен в основу устойчивого экологического развития. А не вопли и стенания ребёнка.