Ученые считают, что коронавирус способен жить в речной воде до 25 дней

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22 июня 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: medRxiv

COVID-19, pixabay.com

Медики из Великобритании и Польши недавно проанализировали, как COVID-19 ведет себя при попадании в воду. По словам экспертов, в озерах и реках коронавирус нового типа способен выживать до 25 дней.



Ученые считают, что природные водоемы могут служить своеобразными резервуарами и путями распространения для COVID-19, причем в Великобритании, Испании и Марокко они представляют реальную угрозу для здоровья граждан. Именно поэтому если в том или ином месте недавно происходили утечки из канализации, то контакты людей и животных с озерными или речными водами следует незамедлительно минимизировать.

Уточняется, однако, что к настоящему моменту данную статью ученых не рецензировали независимые эксперты, вследствие чего вышеуказанная информация не является доказанной.