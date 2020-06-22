Все новости >>

Аргументы Недели Наука 13+

Ученые считают, что коронавирус способен жить в речной воде до 25 дней

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: medRxiv

Ученые считают, что коронавирус способен жить в речной воде до 25 дней
COVID-19, pixabay.com

Медики из Великобритании и Польши недавно проанализировали, как COVID-19 ведет себя при попадании в воду. По словам экспертов, в озерах и реках коронавирус нового типа способен выживать до 25 дней.

Ученые считают, что природные водоемы могут служить своеобразными резервуарами и путями распространения для COVID-19, причем в Великобритании, Испании и Марокко они представляют реальную угрозу для здоровья граждан. Именно поэтому если в том или ином месте недавно происходили утечки из канализации, то контакты людей и животных с озерными или речными водами следует незамедлительно минимизировать.

Уточняется, однако, что к настоящему моменту данную статью ученых не рецензировали независимые эксперты, вследствие чего вышеуказанная информация не является доказанной.

ЕТ

Общество

Sohu назвало оружие России для уничтожения авианосцев США в случае начала войны

Sohu назвало оружие России для уничтожения авианосцев США в случае начала войны

В случае начала военного конфликта с Россией имеющиеся в распоряжении США авианосцы могут оказаться бесполезными. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью