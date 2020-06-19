Инфекционист рассказала, в каких условиях COVID-19 может прожить 20 лет

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19 июня 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, инфекционист Ли Ланьцзюань рассказала, при каких условиях COVID-19 может прожить двадцать лет.

По словам инфекциониста, коронавирус нового типа особенный, поскольку он не боится холода. Ли Ланьцзюань уточнила, что COVID-19 способен выживать в течение нескольких месяцев при температуре -4 градуса по Цельсию и в течение двадцати лет при температура -20 градусов.

Эксперт подчеркнула, что из-за неоднократного выявления вспышек коронавирусной инфекции именно на рынках с замороженными морепродуктами и мясом следует уделять особое внимание надзору за импортируемыми товарами.