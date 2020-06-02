Потенциально опасный астероид в грядущую субботу приблизится к Земле

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2 июня 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

астероид, pixabay.com

В грядущую субботу с Землей сблизится потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого эксперты оценивают в 250—570 метров. Об этом сообщило одно из подразделений NASA.

На минимальном расстоянии от Земли астероид, который был обнаружен в 2002 году, пролетит 6 июня в 6.20 по московскому времени.

Ученые не прогнозируют столкновения данного небесного тела с планетой, поскольку оно пройдет от нее в 13 раз дальше, чем находится орбита Луны. Однако, астрономы считают астероид потенциально опасным, так как его траектория пересекает земную орбиту.