Потенциально опасный астероид в грядущую субботу приблизится к Земле

В грядущую субботу с Землей сблизится потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого эксперты оценивают в 250—570 метров. Об этом сообщило одно из подразделений NASA.
На минимальном расстоянии от Земли астероид, который был обнаружен в 2002 году, пролетит 6 июня в 6.20 по московскому времени.
Ученые не прогнозируют столкновения данного небесного тела с планетой, поскольку оно пройдет от нее в 13 раз дальше, чем находится орбита Луны. Однако, астрономы считают астероид потенциально опасным, так как его траектория пересекает земную орбиту.