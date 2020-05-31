В «Роскосмосе» поделились планами: в этом году испытают две ракеты, в 2021-м будет возобновлена Лунная программа

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31 мая 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Тwitter.com/VladimirUstime1

В «Роскосмосе» внимательно следят за пуском в США космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, который разработала в США компания SpaceX Илона Маска. И отреагировали, сообщив о планах госкорпорации на ближайшее время.

Планы «Роскосмоса» огласил официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко. По его словам, готовятся запуски двух ракет уже в этом году, а в следующем году будет возобновлена Лунная программа.

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!» - написал Устименко в Твиттер.

Ранее Алексей Пушков оценил запуск к МКС космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту.

Комментируя заявление Трампа «Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты - — номер два в космосе. И мы нигде не будем номером два. США вернули себе престиж мирового лидера в космосе. Первой женщиной на Луне будет американка, и первой страной на Марсе будет США», Устименко сказал:

«Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна. Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!»