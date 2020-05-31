Все новости >>

Аргументы Недели Наука 13+

В «Роскосмосе» поделились планами: в этом году испытают две ракеты, в 2021-м будет возобновлена Лунная программа

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

В «Роскосмосе» поделились планами: в этом году испытают две ракеты, в 2021-м будет возобновлена Лунная программа
фото: Тwitter.com/VladimirUstime1

В «Роскосмосе» внимательно следят за пуском в США космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, который разработала в США компания SpaceX Илона Маска.  И отреагировали, сообщив о планах госкорпорации на ближайшее время.

Планы «Роскосмоса» огласил официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко. По его словам, готовятся запуски двух ракет уже в этом году, а в следующем году будет возобновлена Лунная программа.

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу. Будет интересно!» - написал Устименко в Твиттер.

Ранее Алексей Пушков оценил запуск к МКС космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту.

Комментируя заявление Трампа «Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты - — номер два в космосе. И мы нигде не будем номером два. США вернули себе престиж мирового лидера в космосе. Первой женщиной на Луне будет американка, и первой страной на Марсе будет США», Устименко сказал:
«Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна. Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!»

ИЧ

В мире

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

Депутат Рады Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на российский рынок

Депутат Рады Наталия Королевская заявила, что спасти промышленность Украины может возвращение на рынок России. "Своей программой спасения экономики правительство только подтвердило, что не способно спасти ни промышленность, ни экономику".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью