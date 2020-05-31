В РАН считают выдающимся достижением запуск ракеты Илона Маска

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31 мая 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Говорит Москва"

NASA/Keystone Press Agency

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев назвал пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon Илона Маска выдающимся достижением.

"Космонавтика в основном должна развиваться за частные деньги, чтобы желающие осваивать космос сами вкладывали туда деньги. А государство, прежде всего, должно вкладывать деньги в научный космос", - отметил Докучаев. По его словам, полет показал, что у "частного космоса" есть большие перспективы, а решение Илона Маска и его компании - верное.

Алексей Пушков призвал не преувеличивать важность запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, который разработала компания SpaceX Илона Маска.