Стало известно, чем грозит оставленный на зарядке на всю ночь смартфон

Аргументы Недели → Наука 13+

27 мая 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

зарядка смартфона, pixabay.com

Руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган объяснил, к чему может привести желание пользователя зарядить за ночь смартфон на 100 процентов.

Эксперт отметил, что без крайней необходимости не следует оставлять устройство на зарядке на ночь, поскольку это впоследствии негативно скажется на работе гаджета. В частности, у смартфона будет быстрее изнашиваться батарея.

Михаил Коган уточнил, что уровень заряда на телефоне не следует опускать ниже 20-30 процентов. Доводить устройство до полного выключения тоже нельзя.

По мнению специалиста, заряжать гаджет лучше перед сном или сразу после пробуждения. Кроме того, желательно ставить напоминания, которые дадут сигнал, когда смартфон следует отключить от розетки.