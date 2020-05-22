Мышьяком рискуют отравиться до 220 миллионов жителей Земли

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22 мая 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: N+1

pixabay.com, вода

На всех континентах Земли есть регионы с широким распространением мышьяка в грунтовых водах. Большая их часть располагается в развивающихся странах Азии. Учеными составлена первая в мире карта вод, отравленных ядом.

Под угрозой отравления мышьяком сейчас находится от 94 до 220 миллионов жителей планеты. Учитывая то, что грунтовые воды все больше используются как источник питьевой воды, очень важно понимать, насколько серьезна проблема.

В Европе, США и РФ проблема загрязнения грунтовых вод мышьяком не столь катастрофична, но специалисты считают, что развитые страны должны уделить внимание сложившейся ситуации, и помочь развивающимся странам создать более благополучные для людей условия проживания.

Мышьяк - очень токсичный химический элемент, попадание которого в человеческий организм может привести к заболеваниям кожи, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также способствовать развитию рака

В российских креветках обнаружили превышение содержания мышьяка