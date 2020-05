Физики сказали, сколько времени висят в воздухе капли коронавируса

Аргументы Недели → Наука 13+

17 мая 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences

Капли слюны могут держаться в воздухе до 14 минут. Такой вывод получился у исследователей. Они опубликовали доклад в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследованиях был использован лазер. Ученые сумели визуализировать капли слюны при помощи лучей толщиной 1 миллиметр и высотой 15 сантиметров.

Участник эксперимента в течение 25 секунд произносил фразу «будьте здоровы». Вылетавшую слюну снимали на видео.

В результате опыта выяснилось, что крупные капли оседали на землю в течение 8 минут. Маленькие каплюшки висели в воздухе до 14 минут. Это значит, что риск заразиться коронавирусом сохраняется в течение 8 - 14 минут после разговора, один из участников которого является носителем COVID-19.