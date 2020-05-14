Путин рассказал о чувстве благоговения после доклада о гуманизации мышей

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14 мая 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, мыши

Глава российского государства Владимир Путин довольно эмоционально отреагировал на доклад генетиков об использовании лабораторных мышей для разработки лекарств от тяжелых болезней.

"Когда вы говорили о гуманизации мышек, у меня чувство благоговения возникло, но и внутренней тревоги. Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек. Надеюсь, что всё это будет под контролем", - отметил Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ после доклада директора института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александра Макарова.

Макаров рассказал о лабораторных мышах, у которых некоторые гены заменили на человеческие, что дает возможность проводить исследования по использованию новых лекарств для лечения тяжелых заболеваний. В исследованиях также участвуют кролики, крысы, небольшие рыбки, живущие три месяца, и черви-нематоды, которые живут всего 20 дней.