Аргументы Недели → Наука 13+

13 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Великий физик-теоретик Стивен Хокинг предупреждал, что создание мощного искусственного интеллекта «станет либо лучшим, либо худшим событием в истории человечества». Человечество рискует стать архитектором собственного конца, если создаст сверхинтеллект с независимой волей.



Даже в России, где в XXI веке самыми распространёнными профессиями остаются продавцы и охранники, где в 40% населённых пунктов нет доступа к любым видам медицинской помощи, а за здоровье больных детей молятся Богу, треть населения страны выразило опасение лишиться работы из-за внедрения искусственного интеллекта.



Тем не менее, часть наших привычных ролей машины уже взяли на себя. Google в 2019 г. успешно запустил в Австралии доставку товаров дронами и представил Google Assistant, который по просьбе клиента звонит в парикмахерскую и записывает вас на стрижку. Сеть Lowes создала роботов, которые перемещаются по магазину и задают покупателям простые вопросы, чтобы понять, что они ищут. А аптечная сеть Walgreens использует данные из множества антивирусных рецептов, чтобы определить уровень распространения гриппа. Интерактивная онлайн-карта не только помогает клиентам узнать, сколько людей болеют гриппом в их районе, но и позволяет Walgreens заказывать больше лекарств против болезни в заражённых областях. Универмаг Neiman Marcus использует ИИ, чтобы мы могли не париться, а сфотографировать понравившийся предмет, а специальное приложение ищет похожие или такие же вещи в каталоге универмага. А сеть ресторанов Taco Bell первой разрешила клиентам, пока они в дороге, заказывать еду с помощью смартфона. Вы приехали – всё уже на столе, не нужно ждать. Если кто-то думает, что для России это глубокий космос, то вы заблуждаетесь. Уже в ближайшие месяцы, придя за покупками в «Перекрёсток», «Магнит» или «Ашан», вы можете обнаружить электронные ценники. Представители этих сетей уже заявляли, что тестируют новинку, которая оставит без работы тысячи сотрудников, которые эти ценники постоянно меняют.



В октябре 2016 г. юристов всего мира повергла в шок новость, что учёными из США и Великобритании создан алгоритм, угадывающий решения Страсбургского суда с вероятностью до 79%. А значит, ещё одна копеечка упала на ту чашу весов, что давно ратует за передачу функций судей искусственному интеллекту.



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