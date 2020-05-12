Ученые предупредили о возможности «катастрофического подъема» уровня мирового океана

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12 мая 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nature

Арктика, pixabay.com

Международная группа ученых под руководством специалистов из Наньянского технологического университета в Сингапуре предупредила о "катастрофическом подъеме" уровня мирового океана в ближайшие столетия.

Более ста ведущих авторов научных изданий отметили, что при самом неблагоприятном и ожидаемом многими экспертами сценарии уровень океана повысится до 1,3 метра уже до конца столетия. Еще через 200 лет вышеуказанная отметка уже будет находиться на точке 5,6 метра от первоначальной.

По мнению ученых, уровень Мирового океана существенно вырастет из-за таяния ледников Арктики и Гренландии. Подчеркивается, что этот процесс может быть замедлен при сокращении выбросов парниковых газов.