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31 января 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Ледник Туэйтса, фото соцсети

Ледник Туэйтса или «ледник судного дня» представляет большую опасность для человечества. Его разрушение может привести к целой цепочке необратимых последствий. Ученые выясняют причину его таяния.

Мир таит в себе множество опасностей, особенно когда в нем нет должной гармонии. Глобальное потепление – это как раз один из признаков того, что мир вышел из состояния равновесия. И теперь с каждым годом все отчетливее проявляются последствия насилия над природой. Технологический прогресс и потребительское отношение к окружающей среде привело человечество к тому, что проблемы такого бездумного использования природных ресурсов появляются гораздо чаще, чем их решения. Процесс разрушения окружающего мира вышел из-под контроля, и теперь главной задачей для людей стало предотвращение образования природного катаклизма. Одним из таких катаклизмов может стать таяние «ледника судного дня».

Ледник Туэйтса

Ледник Туэйтса или, как его нередко называют, «ледник судного дня» известен науке двумя своими основными характеристиками. Во-первых, он обладает очень высокой для ледников скоростью передвижения, которая достигает, по разным подсчетам, от 800 метров до двух километров в год. Во-вторых, полное его разрушение может привести к необратимым последствиям: основная угроза – серьезное увеличение уровня мирового океана. Несомненно, при самом наихудшем развитии событий, такое повышение уровня воды может подвергнуть опасному воздействию многие прибрежные города мира. Проще говоря, их затопит. Нью-Йорк, Майами, Венеция, Барселона – всем этим городам некоторые ученые и без того пророчат полное исчезновение с лица земли в течение сотен лет (что не так уж и много), а «ледник судного дня» может только усугубить ситуацию.

Находится ледник Туэйтса в западной части Антарктиды, и обладает площадью порядка 120 000 квадратных километров (это всего на 50 000 квадратных километров меньше Флориды). Уже сегодня некоторые ученые считают, что около 4% ежегодного повышения уровня мирового океана обязано таянию этого ледника. При этом также полагают, что полностью он может растаять примерно за 150 лет и тогда уровень воды поднимется ещё на полметра. Но главная проблема не просто в его массе, а в том, какую функцию он реализовывает на данный момент. Ледник Туэйтса можно сравнить со своего рода дамбой, которая отгородила Антарктиду. Как только он и аналогичные ледники разрушатся, эта природная дамба исчезнет, и запустится новый процесс: в океан начнёт сползать ледяной щит Антарктиды. А это, в свою очередь, обернётся ещё большим повышением уровня мирового океана.

Почему он тает?

Исследователям удалось установить причины таяния «ледника судного дня». Ученые из международной группы гляциологов выяснили, что прямо у «границ» ледника Туэйтса температура моря Амундсена, в которое он впадает, аномально выше средней температуры всей территории этого моря. И, более того, она на два градуса выше той предельной температуры, при которой таяние льда не происходит.

Таяние ледников, фото соцсети

«Тот факт, что такая теплая вода была только что зарегистрирована нашей командой на участке налегания (место, где проходит граница надводной и подводной части) ледника Туэйтса, где, как мы знали, ледник тает, говорит о том, что он может подвергаться непрекращающемуся отступлению, которое имеет огромные последствия для глобального повышения уровня моря», – поделился наблюдениями профессор из Департамента окружающей среды Нью-Йоркского университета Дэвид Холланд. Также он заявил: «Теплые воды в этой части мира, какими бы отдаленными они ни казались, должны послужить предупреждением для всех нас о потенциальных страшных изменениях на планете, вызванных изменением климата»

Мысль предельно ясна: таяние льда в ненаселённой человеком части мира скажется на повышении уровня океана в населенной части. Не ясно ученым пока только одно: какие процессы вызвали увеличение температуры воды в этой части моря, прямо у границ «ледника судного дня». Именно этим ученые, изучающие это явление, и собираются заняться в ближайшее время. Ведь поиск источника проблемы может привести к её решению.