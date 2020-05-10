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В Роскосмосе устанавливают детали ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Роскосмосе устанавливают детали ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите
pexels.com/ru-ru

ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса, в состав которого входит Центр управления полетами, устанавливает подробности по взорвавшемуся на орбите российскому разгонному блоку "Фрегат-СБ".

ВВС США ранее сообщили о взрыве в космосе бака от российской ракеты и образовавшихся многочисленных обломках.
По данным Роскосмоса, уже начат детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов и анализ их достоверности.

Российской автоматизированной системой предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного 18 июля 2011 года при запуске российского астрофизического телескопа "Спектр-Р".

Установлено, что разрушение произошло 8 мая 2020 года в интервале времени 8:00 - 9:00 мск над акваторией Индийского океана. В момент разрушения баки разгонного блока находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 км и минимальной высотой 422 км.

По данным американских экспертов, образовалось 65 обломков.

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