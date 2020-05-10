ВВС США сообщили о взрыве бака российской ракеты в космосе и образовавшихся многочисленных обломках

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10 мая 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Представители 18 эскадрильи контроля космического пространства ВВС США сообщили о взрыве в космосе бака от российской ракеты и образовавшихся многочисленных обломках. По уточненным данным американских ВВС, 8 мая в период между 7.02 и 8.51 мск взорвался бак от № 37756 российского разгонного блока "Фрегат-СБ, в результате образовались 65 обломков.

Они написали на своей странице в Twitter, что взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом и не уточнили, есть ли угроза обломков находящимся сейчас в космосе спутникам.

По данным американских военных, разрушившийся бак имеет в американском военном каталоге космических объектов и международное обозначение 2011-037B.

Согласно данным, размещенным на специализированном сайте ВВС США space-track.org, до взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров.