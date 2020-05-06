Российские ученые придумали нанонити для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах

Ученые из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от распространения коронавируса, чем обычная ткань.
Как выяснилось, частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус, что и подтолкнуло ученых к мысли о создании нанонитей. Сейчас ведутся переговоры с двумя компаниями-производителями
Ученые также говорят, что в будущем нанонити можно будет применять для систем очистки и опреснения воды.
Группа ученых работает в Горячем Ключе, изобретатели известны разработкой системы прозрачной солнечной батареи.
Ранее сообщалось, что ученые выявили связь между наследственностью и восприимчивостью к COVID-19.