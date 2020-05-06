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Российские ученые придумали нанонити для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Российские ученые придумали нанонити для медицинских масок и сменных фильтров в респираторах
Маска. Фото: Pixabay

Ученые из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, которые более эффективны для защиты от распространения коронавируса, чем обычная ткань.

Как выяснилось, частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус, что и подтолкнуло ученых к мысли о создании нанонитей. Сейчас ведутся переговоры с двумя компаниями-производителями

Ученые также говорят, что в будущем нанонити можно будет применять для систем очистки и опреснения воды.

Группа ученых работает в Горячем Ключе, изобретатели известны разработкой системы прозрачной солнечной батареи.

Ранее сообщалось, что ученые выявили связь между наследственностью и восприимчивостью к COVID-19.

ДВа

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