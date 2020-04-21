COVID - лучше не повторять. Наука не может объяснить отсутствие иммунитета

Аргументы Недели → Наука 13+

21 апреля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Южнокорейские врачи столкнулись с повторным заражением переболевших Covid-19. Научного объяснения этому пока не найдено. Есть надежда, что это всё-таки были не повторные заражения, а повторная активация вируса, оставшегося в организме. Или, может быть, тесты выявили остатки уже побеждённого вируса.



По наблюдениям врачей, около 180 повторно заразившихся пока никого не инфицировали по цепочке. Учёные всего мира ломают головы над созданием вакцины от коронавируса. Только в России он разрабатывается в 7 лабораториях. И для мира важно, чтобы между учёными происходил открытый заинтересованный обмен информацией, что поможет ускорить возвращение человечества к привычному образу жизни.



