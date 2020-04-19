Рогозин объяснил отмену запуска спутников с Байконура

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19 апреля 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

NASA/via Globallookpress.com, Дмитрий Рогозин

Запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с марта на июль отложили из-за необходимости заменить бракованные детали в ракете-носителе «Протон-М», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, при изготовлении отдельных деталей «Протон-М» в 2015-2016 годах на Усть-Катавском заводе в Челябинской области был допущен брак. Специалисты должны доработать ракету-носитель «Протон-М» в течение года – это никак не скажется на пусковой кампании.

Речь идет о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ будут работать на геостационарной орбите.

Ранее Рогозин объяснил, почему запуск российского модуля к МКС перенесен.