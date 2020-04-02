Рогозин объяснил, почему запуск российского модуля к МКС перенесен

Аргументы Недели → Наука 13+

2 апреля 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Roscosmos/via Globallookpress.com

Запуск российского модуля "Наука" на Международную космическую станцию отложен с 2020 на 2021 год, сообщил сегодня генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. На это есть две причины.

Дмитрий Рогозин написал в соцсети, что научные сотрудники надеются завершить работу в мае. Потом последуют электроиспытания на космодроме и пуск в начале 2021 года.

Причинами переноса запуска Рогозин назвал необходимость устранения замечаний, которые появились во время работы, а также радикальное сокращение количества сотрудников Центра Хруничева в связи с пандемией COVID-19.