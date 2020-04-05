Немецкие ученые: у зависимых от гаджетов людей наблюдаются изменения головного мозга, характерные для наркоманов

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5 апреля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Сотрудники центра неврологии в Дюссельдорфе окончательно приравняли зависимость от смартфона к наркомании.

Специалисты отмечают характерные признаки зависимости от смартфона: частое использование телефона без явной необходимости, зависание по вечерам, переходящее в ночь (привычка засыпать с телефоном), состояние панической тревожности при расставании с любимым гаджетом. Именно такие пациенты были отобраны для более тщательного обследования.

Практически у всех добровольцев зафиксированы изменения головного мозга, характерные для наркоманов: уменьшение объема серого вещества (и соответственно нарушение активности) в островковой и височной долях, орбитофронтальной коре, передней поясной коре. Перечисленные мозговые центры отвечают за контроль и регулирование эмоций, принятие решений. Это объясняет, почему поведение людей, зависимых от гаджетов, часто сходно с поведением наркоманов.