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Ученые выявили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nature Communications

Ученые выявили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни
волосы, pixabay.com
Ученые из школы клинической медицины Кембриджского университета выявили взаимосвязь между цветом волос человека и продолжительностью его жизни. Эксперты проанализировали геномы сотен тысяч человек.
 
Специалисты в рамках исследования пришли к выводу, что у людей с темными волосами половое созревание часто наступает раньше, чем у их сверстников со светлой шевелюрой. Ранний пубертат, как известно, увеличивает риск возникновения целого ряда проблем со здоровьем, в частности, диабета второго типа и болезней сердечно-сосудистой системы.
 
Авторы исследования считают, что цвет волос и половое созревание могут быть связаны посредством гипофиза, поскольку этот мозговой придаток выделяет гормоны, регулирующие созревание половых желез и влияющие на пигментацию.
ЕТ

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