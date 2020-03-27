Ученые выявили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни

Ученые из школы клинической медицины Кембриджского университета выявили взаимосвязь между цветом волос человека и продолжительностью его жизни. Эксперты проанализировали геномы сотен тысяч человек.

Специалисты в рамках исследования пришли к выводу, что у людей с темными волосами половое созревание часто наступает раньше, чем у их сверстников со светлой шевелюрой. Ранний пубертат, как известно, увеличивает риск возникновения целого ряда проблем со здоровьем, в частности, диабета второго типа и болезней сердечно-сосудистой системы.