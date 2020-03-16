На заднем дворе фермы в Мексике обнаружили предполагаемую столицу королевства майя

Археологи провели раскопки на заднем дворе одной из мексиканских скотоводческих ферм и обнаружили там сначала древнюю каменную табличку, а затем предполагаемую столицу королевства майя.
Ученым удалось найти около 120 сооружений и 56 резных памятников, в частности, остатки королевского дворца, пирамид и площадки для игры в мяч. Предполагается, что ранее на этом месте находилась столица королевства Сак Цзи, основанного около 750 года до нашей эры на границе между современными территориями Мексики и Гватемалы.
Раскопки археологи намерены продолжить летом текущего года. Ученые рассчитывают, что им удастся больше узнать о быте майя и товарах, которыми они торговали.