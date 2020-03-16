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На заднем дворе фермы в Мексике обнаружили предполагаемую столицу королевства майя

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Journal of Field Archaeology

На заднем дворе фермы в Мексике обнаружили предполагаемую столицу королевства майя
пирамида майя, pixabay.com

Археологи провели раскопки на заднем дворе одной из мексиканских скотоводческих ферм и обнаружили там сначала древнюю каменную табличку, а затем предполагаемую столицу королевства майя.

Ученым удалось найти около 120 сооружений и 56 резных памятников, в частности, остатки королевского дворца, пирамид и площадки для игры в мяч. Предполагается, что ранее на этом месте находилась столица королевства Сак Цзи, основанного около 750 года до нашей эры на границе между современными территориями Мексики и Гватемалы.

Раскопки археологи намерены продолжить летом текущего года. Ученые рассчитывают, что им удастся больше узнать о быте майя и товарах, которыми они торговали.

ЕТ

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